Muş’ta feci kaza... Yolcu treni, hayvan yüklü TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Muş'ta yolcu treni hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptı. Kazada, TIR'daki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:32
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Kaza, öğle saatlerinde Muş Şeker Fabrikası’nın karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkeze bağlı Tondoğan köyünde yüklediği boğaları kent merkezinde kantara tartmak için götüren Emrah Sarsıcı yönetimindeki TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ-Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazada Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) öldü, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ayrıca TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.

 Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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