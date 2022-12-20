Sultanbeyli'de 2 çocuğuyla birlikte balkondan atladı

20 Aralık 2022 Salı, 10:50

İstanbul Sultanbeyli'de 29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu. İddiaya göre öncek gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, anne Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı.

Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye gitti. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.