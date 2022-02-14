Sultanbeyli'de çatı yangını: 1 çocuk yaşamını yitirdi
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında çatı katında bulunan 11 yaşındaki engelli Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, mahsur kalan kız çocuğu hayatını kaybetti. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Yangın saat 17.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Yeni Yol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında çatı katında bulunan 11 yaşındaki engelli Y. S. içeride mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
ENGELLİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Küçük kızın ailesi gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Yangında içeride bulunan 11 yaşındaki engelli kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın ailesi ve yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, yangın sırasında 7 çocuğun babaanneleriyle birlikte evde oldukları, babaannenin diğer çocukları kurtarırken, engelli çocuğu çıkaramadığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından küçük kızın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartılarak ambulansa taşındı. Bu sırada aile yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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