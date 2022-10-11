Sultanbeyli'de 'yol' kavgası: Çevredekiler zor ayırdı

İstanbul Sultanbeyli'de trafikte bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan arbede cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA
11 Ekim 2022 Salı, 09:23
Sultanbeyli'de 'yol' kavgası: Çevredekiler zor ayırdı
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Sultanbeyli Eşref Bitlis Bulvarı'nda, 10 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motorundan inen sürücü, otomobil sürücüsü ile kavga etmeye başladı.

DİĞER SÜRÜCÜLER AYIRDI

Ardından motosiklet sürücüsü, otomobille art arda tekme attı.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracın diğer kapısından aşağı indi. Sürücüler arasında yaşanan arbede, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Sultanbeyli motosiklet kavga

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