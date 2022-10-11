Sultanbeyli'de 'yol' kavgası: Çevredekiler zor ayırdı

11 Ekim 2022 Salı, 09:23

Sultanbeyli Eşref Bitlis Bulvarı'nda, 10 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motorundan inen sürücü, otomobil sürücüsü ile kavga etmeye başladı.

DİĞER SÜRÜCÜLER AYIRDI

Ardından motosiklet sürücüsü, otomobille art arda tekme attı.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracın diğer kapısından aşağı indi. Sürücüler arasında yaşanan arbede, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.