Yer: Sultanbeyli... Gelin arabasının önünü kesen çocuklara 'tekmeli' saldırı

İstanbul Sultanbeyli’de gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklar, tekmeli ve tokatlı saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
04 Ekim 2022 Salı, 10:07
Yer: Sultanbeyli... Gelin arabasının önünü kesen çocuklara 'tekmeli' saldırı
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Pes dedirten görüntüler Mimarsinan Mahallesi’nde, 3 Ekim Pazartesi günü yaşandı.

Düğün konvoyundaki araçtan inen kişi, gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklara tokat attı, ardından tekmeledi. Tekme atılan bir çocuk yere düştü.

KAMERAYA YANSIDI

Yerden kalkan çocuk ve diğerleri koşarak tekrar gelin arabasını yakalamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Sultanbeyli tekme saldırı Çocuk

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