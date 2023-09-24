Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde korkutan yangın: Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı!

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde bulunan oturma alanları ve yürüyüş yolunda bulunan tahta malzemeler alev alev yandı. Birçok noktadan görünen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, bir itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 07:00
Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde korkutan yangın: Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı!
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İstanbul, Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Bahçede bulunan tahta yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarındaki tahta malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin birçok noktadan müdahalesiyle bütün bahçeye yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası evlendirme dairesinin bahçesi kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 


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