Sultangazi'de alacak verecek cinayeti

Sultangazi'de, R.Ç., borç para aldığı yakını tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan R.Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:11
Sultangazi'de alacak verecek cinayeti
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Olay, dün gece, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç.(32), bir yakınından borç para aldı. R.Ç. ile alacaklısı arasında borç yüzünden husumet oluştu. 

Bunun üzerine R.Ç. ile alacaklı yakını, dün gece parkta bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında alacaklı kişi, yanındaki silahla R.Ç.'ye ateş etti. 

Ağır yaralanan R.Ç., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. R.Ç., hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay sonrasında yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaralı R.Ç.'nin yerde yattığı görülüyor. Çevredekilerin yaralıyı taşıyarak bir araca bindirdikleri görülüyor.

Olayı anlatan bir mahalleli, "İki kişi birbirini vurmuş. duyduğumuza göre akrabalar ve alacak verecek davasıymış" dedi.


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