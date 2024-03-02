Sultangazi'de dehşet: Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı! Suç örgütü lideri Volkan Rençber ayrıntısı...
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosikletle gelen 2 saldırgan, hayır yemeği yapanlara kurşun yağdırdı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda, zanlılar yurttaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği
yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda şans eseri yaralanan
olmazken, şüpheliler vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği
verildiği sırada ateş etmeye başladı.
SALDIRGANLARI YURTTAŞLAR YAKALADI
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar saldırganları
yakaladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok
sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri saldırganları gözaltına alıp polis merkezine götürürken, çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı.
Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in
dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi.
Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede
geniş güvenlik önlemi alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- Seçimden sonra IMF mi geliyor?
- SGK'den patronları üzecek karar!
- Kendi evladına 'çürük raporu' alıp gariban üzerinden...
- 4 ilin emniyet müdürü değişti!
- Özel'den Erdoğan'a çağrı!
- Başkanlar sahaya indi, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı
- Playboy modelinden Leonardo DiCaprio itirafı
- Milyarlık vurgun!