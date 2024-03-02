Sultangazi'de dehşet: Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı! Suç örgütü lideri Volkan Rençber ayrıntısı...

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosikletle gelen 2 saldırgan, hayır yemeği yapanlara kurşun yağdırdı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda, zanlılar yurttaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 21:24
Sultangazi'de dehşet: Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı! Suç örgütü lideri Volkan Rençber ayrıntısı...
Abone Ol google-news

Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı.

SALDIRGANLARI YURTTAŞLAR YAKALADI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar saldırganları yakaladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri saldırganları gözaltına alıp polis merkezine götürürken, çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı.

Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi.

Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.



Sultangazi Belediyesi haberleri Sultangazi haberleri saldırı haberleri

İlgili Haberler

Yer Denizli... Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Yer Denizli... Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Zelenski duyurdu: Odessa'ya İHA saldırısı

Zelenski duyurdu: Odessa'ya İHA saldırısı
ABD'den Kızıldeniz operasyonu: Husi saldırısı engellendi

ABD'den Kızıldeniz operasyonu: Husi saldırısı engellendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İl milli eğitim müdürlüğü ile İlim Yayma Vakfı arasındaki işbirliği protokolüne tepki: ‘Öğretmene hakaret’

İl milli eğitim müdürlüğü ile İlim Yayma Vakfı arasındaki işbirliği protokolüne tepki: ‘Öğretmene hakaret’
1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı

1. Lig’de olaylı maç: Hocalar ve kaptanlar oyundan atıldı
Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!

Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!
Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Ankara’da kazanan çıkmadı! MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor

Ankara’da kazanan çıkmadı! MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor
Kadıköy’de AVM’ye yargıdan onay: ‘Olumsuz etkileri var, ama ÇED gerekli değil’

Kadıköy’de AVM’ye yargıdan onay: ‘Olumsuz etkileri var, ama ÇED gerekli değil’
Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…

Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…