Bitlis'te TIR'ın dorsesinden 76 kaçak çıktı

Bitlis’te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir TIR’ın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:30
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kent girişindeki jandarma kontrol noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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