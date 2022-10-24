Samsun'da tek katlı evde yangın: 1 yaralı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:43

Samsun'un Bafra ilçesinde Dursun Yeşilyurt'a (60) ait tek katlı evde yangın çıktı.

Yalnız yaşayan ve uyuduğu sırada dumanların arasında kalan Yeşilyurt, kendi imkanları ile evden çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Yeşilyurt, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.