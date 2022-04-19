Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı
İstanbul Sultangazi’de bir işyerinde patlama meydana geldi. Olayda işyeri sahibi yüzünden ve kolundan yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Sultangazi'ye bağlı İsmetpaşa Mahallesi 87. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki baskı atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ergül isimli iş yeri sahibinin atölyede çalıştığı esnada baskı makinesinde kompresör kaynaklı olduğu düşünülen şiddetli bir patlama yaşandı.
Yaşanan patlamanın etkisiyle giriş katındaki işyerinin camları kırılırken işyeri sahibi İbrahim Ergül ise yüzünden ve kolundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Ergül ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri ise patlamanın kesin nedenini bulmak için çalışma başlattı.
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