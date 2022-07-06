Özgür Karabat ekonomik krizin aşamalarını anlattı: 'Tütün gerçeği ve küresel piyasaya hizmet eden AKP'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:27

CHP'li Özgür Karabat, AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana uyguladığı kilit ekonomi politikasının 'küresel hizmet' olduğuna değinerek bu anlayışın ekonomik çöküşe neden olduğunun altını çizdi.

AKP'nin ekonomi politikalarında özelleştirmenin bir kalkınma yöntemi olarak görülmesi sonucu kamu kurumlarının yağmalandığını ifade eden Karabat, bu durumu 'Tekel' üzerinden ele aldı.

Tekel'in kürsel piyasanın dikkatini çeken bir kurum olduğunu ifade eden Karabat sözlerine 'IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşların hedefindeki kurumdu. AKP, zarar ediyor diye yok pahasına Tekel’i sattı' diyerek devam etti.

Özgür Karabat'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1) Türkiye ekonomisinin çöküşü bir anda ortaya çıkmadı. AKP’nin 2002 yılından bu yana uyguladığı kilit bir politika var: Küresel sermayelere hizmet. Çöküşün önemli bir ayağı AKP’nin bu küresel ilişkileridir.

2) AKP, özelleştirmeleri kalkınmanın anahtarı olarak övüyor, yandaş medya ve iş dünyası ile parlatıyordu. 80 yılda binbir zorlukla inşa edilen kamu kurumları adeta yağmalandı.

3) Özelleştirme adı altında yağmalanan kurumlardan birisi Tekel’di. Küresel sermayenin iştahını kabartan, IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşların hedefindeki kurumdu. AKP, zarar ediyor diye yok pahasına Tekel’i sattı.

4) Yaklaşık 1 milyon insanımız tütün işinden geçiniyordu. TEKEL'in sigara bölümü, 2008 yılında 1 milyar 720 milyon dolara British American Tobacco'ya satıldı. Satış sonrası İstanbul, Adana, Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikaları kapatıldı.

"TÜRKİYE'Yİ İTHALATA MAHKUM HALE GETİRDİLER"

5) Tütün üreticiliği basit bir çiftçilik değildir. Alışkanlık ve el yeteneği ister. Özelleştirme ile önce bunu yok ettiler. Hakkını arayan binlerce Tekel işçisine biber gazı ile müdahale ettiler. Sonuçta Türkiye’yi ithalata mahkum hale getirdiler.

6) Sadece son 4.5 yılda yapılan tütün ithalatına bakın. Yaprak tütün ithalatımıza dikkatinizi çekerim, özelleştirme tutarı kadar.

7) 2008 yılından bu yana tütün üzerinden küresel sermayeye akan kaynak 10 milyar doları aşıyor. Onbinlerce tütün çiftçisi işini bırakmak zorunda kaldı. Türkiye ekonomisi küçüldükçe küçülüyor ama ithalat lobileri kazanmaya devam ediyor.

8) İzmir’in, Adıyaman’ın, Tokat’ın, Samsun’un, Bitlis’in tütün kültürlerini yok ettiler. Kalan tütün üreticileri küresel sermayenin şirketlerine mahkum kaldı. Çiftçi ürününü başka tüccara satıyor diye hapis cezası getiren kanun çıkardılar.

"ALAN ŞİRKETLER TANIDIKTI"

9) Hatırlayın, Tekel’in içki bölümü 2003’te 292 milyon dolara satıldı. Alan şirketler tanıdıktı. Limak-Nurol-Özaltın-Tütsab Girişim Grubu. 3 yıl sonra Tekel’in içki bölümünü 3 katı fiyata başka bir şirkete sattılar.

10) Hukukun katledilmesi, liyakatsizlik, kadrolaşma, yolsuzluklar, başkanlık sistemi... Hepsinin ülkeyi bir gün uçuruma sürükleyeceğini söyledik, uyardık. Geldiğimiz noktada bunu yaşıyoruz. Enflasyon krizi, fakirlik daha da derinleşecek.

11) Söyleyin şimdi, AKP bu ülkenin işçisini, çiftçisini mi düşünüyor, yoksa küresel sermayeye mi hizmet ediyor?

Tek çözüm, derhal erken seçime giderek AKP’nin iktidarı bize devretmesidir."