Yer yine Esenyurt... Kafede çıkan 'borç' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Esenyurt'ta bir kafede bir araya gelen Seçkin B. ve Bayram K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Seçkin B., boğazından aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Bayram K., polis merkezine götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 07:26
Yer yine Esenyurt... Kafede çıkan 'borç' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde dün 21.00 sıralarında bir kafede bir araya gelen Seçkin B. ve Bayram K. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. 

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada, eline bıçak alan Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Ağır şekilde yaralanan Seçkin B. olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

ÇEVİK KUVVET VE ÖZEL HAREKAT GELDİ

Şüpheli Bayram K., kafenin içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Seçkin B.'nin yakınlarının kafeye gelmesiyle olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. 

Güvenlik amacıyla cadde emniyet şeridi ile kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kafede yaptıkları çalışmaların ardından Seçkin B.nin cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


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Esenyurt kafe

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