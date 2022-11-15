Sultangazi'de silahlı saldırı! Anbean kaydedildi
İstanbul Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan Şaban A. ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan kafe önünde, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında; Şaban A. kafe önünde bir kadınla konuşurken silahlı saldırıya uğradı.
Bacaklarına ve karnına 3 kurşun isabet eden Şaban A. ağır yaralı olarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçarken polis saldırganı bir süre sonra yakaladı. Bu arada silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde saldırıya Şaban A. kafe önünde bir kadınla konuşurken yaklaşan saldırgan 3 el ateş ederek kaçıyor.
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- Akit provokasyonuna suç duyurusu
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor