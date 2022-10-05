Sultangazi'de yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:55

İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katında ikamet eden yabancı uyruklu bir grup, öğle saatlerinde arkadaşları Naisette M'nin (40) hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

EV ARKADAŞLARI İFADE VERECEK

Polis ekipleri, kadının bir süredir birlikte yaşadığı ev arkadaşlarını ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürdü.

İncelemelerin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, Naisette M'nin yabancı uyruklu 7 arkadaşıyla 4 ay kadar önce taşındıkları evde yaşadığı öğrenildi.