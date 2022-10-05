Bursa'da şüpheli ölüm: Giyim mağazası çalışanı, işyerinde ölü bulundu

Bursa'da Ufuk Sargullar (52), çalıştığı giyim mağazasında ölü bulundu. Asma kilitli işyerinde cansız bedeni bulunan Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

DHA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:17
Bursa'da şüpheli ölüm: Giyim mağazası çalışanı, işyerinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Orhangazi Alt Geçidi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Ufuk Sargullar'ın mağazayı açmaması üzerine camdan içeri bakan esnaf, Sargullar'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asma kilidi kırıp içeri giren ekipler, Sargullar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazede darp, ateşli silah veya kesici alet izine rastlanmazkenUfuk Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 



Bursa intihar mağaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler