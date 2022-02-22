'Sümeyye Erdoğan'a suikast' davasında karar: Sahte çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast iddialarını mesajlaştıkları öne sürülen CHP’li Umut Oran ve Fuat Avni yazışmaları sahte çıktı. Savcılık, takipsizlik verdi.
İktidara yakınlığı ile bilinen Star, Akşam ve Güneş gazeteleri 17 Şubat 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ‘Sümeyye Erdoğan'a suikast' manşetiyle çıkmıştı.
Haberde o dönem CHP Genel Başkan yardımcısı olan Umut Oran ile Emre Uslu ve Fuat Avni kullanıcısı arasında Twitter'in DM (direkt mesaj) bölümü üzerinden söz konusu suikast iddialarını yazıştıkları öne sürülmüştü. Çıkan haberleri ihbar kabul eden savcılık, suikast iddiasının yanı sıra haberde adı geçen Umut Oran ve diğerleri hakkında da re'sen soruşturma başlatmıştı.
Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; savcılık, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyetinin Siber ve Terörle Mücadale Şube Müdürlüklerine yazı yazarak haberde geçen yazı içeriklerinin doğru olup olmadığını sordu.
İDDİALAR DOĞRU DEĞİL
Gelen cevap yazılarında, Umut Oran'a ait olduğu iddia edilen yazı içerikleriyle ilgili somut tespit yapılamadığı, herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı bildirildi. Tüm kurumlardan yazışma içeriklerinin sahte olduğuna ilişkin bilgi alan savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
Gerekçesinde ise “Bir kısım yayın organlarına servis edilen ve ‘Sümeyye Erdoğan'a Suikast' başlığı ile yayımlanan haberlerin ve haber içeriklerinde yer verilen Twitter yazışmalarının gerçeği yansıtmadığı, olayda dahli bulunan herhangi bir şüpheliye ulaşılmadığı, bu haberlere konu iddiaların doğru olmadığı anlaşılmaktadır” denildi.
Umut Oran yaptığı açıklamada, “Türk siyaset tarihinin görüp göreceği en büyük, en dehşet verici, en alçakça iftira kampanyası böylece sona ermiş ve tarihe büyük bir kara leke olarak geçmiştir” dedi.
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