Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da yönetiminde olduğu KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için açıklama

20 Mart 2021 Cumartesi, 14:35

Yönetiminde Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Cumhurbaşkanlığı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin, “İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz. Şiddetle mücadele noktasında uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” açıklaması yaptı.

Daha önce İstanbul Sözleşmesi'ne verdiği destekle tanınan KADEM, sözleşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla feshedilmesinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

VERİLEN FESİH KARARI GERİLİMİN NETİCESİ: İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz.

HÜKÜMET ŞİMDİYE KADAR ÖNEMLİ KADIN POLİTİKALARINA İMZA ATTI: Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı.

KAZANIMLARIMIZIN ISRARLI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ: KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da /Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet/ sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız.

TÜM GÜCÜMÜZLE: Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”