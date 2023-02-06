SunExpress afet bölgesine 8 özel uçuş düzenliyor

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:50

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:50

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında bölge için yardım çalışmalarına hızla başladı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye en kısa sürede ulaştırmak amacıyla ilgili resmi kurum ve kuruluşlarının koordinasyonuyla 8 özel uçuş organize etti.

Şirket, ayrıca deprem bölgesine gönderilen tüm insani yardım malzemeleri için ücretsiz yurt içi kargo hizmeti verecek.

SunExpress'in gönüllü çalışanlarından oluşan "Guardian Angels" ekibi ise resmi kurumlar tarafından açıklanan ihtiyaç listesine göre gerekli malzemelerin toplanması ve transferi için harekete geçti.

Bununla birlikte, SunExpress, 6-13 Şubat 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen illerden Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Malatya kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunacak.