Sünger atölyesinde 'yangın' paniği: 1 saatte söndürüldü

İzmir'in Buca ilçesindeki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında işyerinde büyük zarar oluştu.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 15:54
Sünger atölyesinde 'yangın' paniği: 1 saatte söndürüldü
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Seyhan Mahallesi 713 Sokak'taki bir sünger atölyesinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK ZARAR OLUŞTU

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında işyerinde büyük çapta zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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