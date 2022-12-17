Sünger atölyesinde 'yangın' paniği: 1 saatte söndürüldü
İzmir'in Buca ilçesindeki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında işyerinde büyük zarar oluştu.
Seyhan Mahallesi 713 Sokak'taki bir sünger atölyesinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BÜYÜK ZARAR OLUŞTU
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında işyerinde büyük çapta zarar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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