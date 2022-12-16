Bolu'da yangın paniği: 6 kişi mahsur kaldı

Bolu'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiye itfaiye ekipleri ulaştı.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 17:41
Bolu'da yangın paniği: 6 kişi mahsur kaldı
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Bolu'nun İhsaniye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmana dolan dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Duman tahliyesine başlayan ekipler, mahsur kalan 6 kişiyi merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.


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