Bolu'da yangın paniği: 6 kişi mahsur kaldı
Bolu'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiye itfaiye ekipleri ulaştı.
Bolu'nun İhsaniye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmana dolan dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Duman tahliyesine başlayan ekipler, mahsur kalan 6 kişiyi merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı.
Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
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