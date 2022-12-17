Tuzla'da plastik imalathanesinde yangın paniği!

17 Aralık 2022 Cumartesi, 06:53

Tuzla Tepeören Mahellesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir plastik imalathanesinde, 16 Aralık Cuma saat 22.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği imalathane kısa sürede alevlere teslim oldu.

3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİKENDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İmalathanede çıkan yangına müdahale etmek isteyen 3 işçi dumandan etkilendi.

İşçilerden biri çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, 2 işçiye ise olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

CAN KAYBI YOK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangından imalathane de hasar oluştu.

Yangına müdahale etmek isteyen işçilerin kurtarılma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki yurttaşların yaralan işçileri yolun kenarına götürdükleri görünüyor.