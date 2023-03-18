Süper hücre nedir? Süper hücre fırtınası neden olur?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:41

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 10:41

'Süper Hücre Fırtınası' Kilis'te etkili oldu. Kilis’te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.



SÜPER HÜCRE NEDİR?



Yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava (tornadolar, yüksek rüzgarlar, iri dolu) koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı (birkaç saatten fazla) hücre.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NEDEN OLUR?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücre "Az Yağışlı" "Klasik", "Bol Yağışlı" olmak üzere üç çeşittir. Süper hücreler, uygun ortam koşulları oluşturğunda dünyanın her yerinde oluşabilirler. Ama genellikle Amerika'nın geniş düzlüklerinde, batısı olan hortum bölgelerinde, Arjantin, Urugay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde sık oluşurlar. Avrupa, İngiltere ve Çin de oluştukları da kayıtlara geçmiştir

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

İSTANBUL'DA DA OLMUŞTU

17 Ağustos 2019'da süper hücre İstanbul'da etkili oldu. Etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, Kapalıçarşı'yı su bastı. Vapur seferleri iptal edildi.



