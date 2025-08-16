'Süper izin' yasası Danıştay’a taşındı!

TBMM Genel Kurulu’nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren torba kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan yasayla ilgili itirazlar sürüyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinden 11 gün sonra Bakanlık Oluruyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Maden Kanununun Geçici 45 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” başlıklı adsız düzenleyici işlemin yürürlüğe konması sonrasında; Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki 77 köylü ortak dilekçe ile Danıştay'a başvurdu.

Dilekçede; yasanın Anayasa'ya aykırı olmasının yanı sıra, özensiz ve hukuka aykırı hazırlanan bu işlemle oldubittiye getirilip zeytinlerin sökülmesine başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ayrıca dava dilekçesinde, Anayasaya Mahkemesi'nin vereceği karara kadar yasanın “yürütmesinin durdurulması”, duruşmalı yapılacak yargılama sonunda ise işlemin “iptali” istendi.