Seçmen hesabı kesti: İYİ Parti, ilk kez seçimlere ‘ittifaksız’ girdi, ‘Hür ve müstakil’ formülü tutmadı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:30

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:30

Bazı üst düzey parti yöneticileri, Meral Akşener’in kurmaylarına çok öfkeli olduğunu ifade etti. Akşener’in kendisinin de görevi bırakıp, partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği iddiaları kulislerde konuşulurken parti kaynakları iddiaları yalanlıyor. Akşener, hiçbir açıklama yapmadan partiden saat 23.50’de ayrıldı. Akşener’in Pazartesi günü açıklama yapacağı belirtildi.

YÜZDE 1'İ BULAMADI

Seçimler öncesinde İYİ Partili kurmaylar, partinin 2024 yerel seçimlerdeki amacının çok belediye almaktan öte oy oranını Türkiye genlinde yükseltmek olduğu yorumunu yapıyordu. İYİ Parti’de üst düzey yöneticiler, partinin yüzde 10-15 bandında oy almasını hedefliyordu. Ancak İYİ Parti, Türkiye genelinde yalnız yüzde 3,66 oy oranını yakalayabildi. Ankara’da iddialı olan İYİ Parti, burada yüzde 0,80 oy alabildi. İstanbul’da ise 0,63 oy alınabildi. İzmir’de de İYİ Parti’nin adayı Ümit Özlale, yüzde 3 oy oranına ulaşabildi.

Parti, 2019 yerel seçimlerinde yüksek oy oranı yakaladığı illerde ciddi bir düşüş yaşadı. 2019’da Balıkesir’de İsmail Ok ile seçime girerek yüzde 46.50 oy alan İYİ Parti, aynı ilde 2024 seçimleri için Turhan Çömez’i aday gösterdi. Çömez, yalnızca yüzde 2.57 oy oranına ulaşabildi. Böylelikle İYİ Parti’nin Balıkesir’deki oy oranı yüzde 44 düşmüş oldu. Denizli’de ise 2019’da yüzde 43,91 oy alan parti, dün gerçekleşen seçimlerde yüzde 4 oy aldı.

CHP, İYİ PARTİ'Yİ ATLADI

Öte yandan İYİ Parti 2019’da Manisa’da MHP ile yarışmıştı. MHP’nin yüzde 52,77 ile birinci parti olduğu Manisa’da İYİ Parti de yüzde yüzde 38,05 ile ikinci parti olarak seçimi tamamlamıştı. Ancak İYİ Parti, 2024 seçimlerinde burada da ciddi bir düşüş yaşayarak yüzde 4,33 oy alabildi. Önceki dönem MHP’de olan il, bu seçimlerle CHP’ye geçti. Kocaeli ilinde ise 2019’da yüzde 32,69 oy oranını yakalayan İYİ Parti, yüzde 4,19 oy alabildi. İYİ Parti, Kayseri’de de oy oranını yüzde 31,52’den yüzde 14,26’ya düştü. Partinin Sakarya’daki oyları da yüzde 27,63’ten yüzde 4’e düşerken, Trabzon’da yüzde 29,67’den yüzde 4’e indi. Adana’da Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ı aday gösteren İYİ Parti’nin buradaki oy oranı da yüzde 4 oldu. Kritik illerde büyük oy düşüşleri yaşayan İYİ Parti’nin kazandığı tek il belediyesi ise Nevşehir oldu. Parti, önceki dönem kazandığı 19 ilçe belediyesinden Trabzon Yomra hariç hepsini kaybetti. Ancak farklı 14 ilçe kazandı.