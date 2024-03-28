Şüphe üzerine durdurulan araçtan çıkanlar şaşırttı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:34
Şüphe üzerine durdurulan araçtan çıkanlar şaşırttı!
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada 142 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Y. (44) ve R.K. (34) gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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