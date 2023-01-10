Şüpheli çanta trafiği durdurdu
Kocaeli'nde otobüs durağında unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Çantanın bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi D-130 karayolu İzmit istikametinde bulunan bir otobüs durağında sahipsiz sırt çantası gören yurttaşlar, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
FÜNYEYLE PATLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği durdurdu.
Sahibi bulunamayan çanta ise fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden bebek bezi, şarj aleti ve anahtar çıktı.
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