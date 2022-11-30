Terminalde 'şüpheli çanta' paniği: İçinden çıkanlar şaşırttı

Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde perona bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı.

DHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:29
Terminalde 'şüpheli çanta' paniği: İçinden çıkanlar şaşırttı
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Yenişehir Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde 30 Kasım Çarşamba saat 09.00 sıralarında 1 numaralı peron önündeki sahipsiz spor çantayı görenler, durumu polise bildirdi.

Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Terminal içindeki ve dışarıdaki kişileri bölgeden uzaklaştıran polis, bomba imha uzmanı çağırdı.

KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI

Çanta, ekipler tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı. Patlama sırasında terminal binasının camında hasar oluştu. 


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