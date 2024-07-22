Şüpheli şahsın evinde binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:20

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:21

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz Pazar Günü yapılan ortak operasyonda, A.D. (1999/E) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 9 bin 779 adet sentetik ecza hapı, 1 adet 7,65 mm tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 18 adet 100 Amerikan Doları (1800 Dolar) nakit para, 1 adet sustalı kasatura, 2 adet cep telefonu, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif miktarda ambalaj, poşet ve lastik ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili adli tahkikat başlandığı bildirildi.