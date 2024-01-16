Şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:45

Güncelleme: 16.01.2024 - 18:46

Pınartepe Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında, 77 AB 157 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.F.B., yolda seyir halindeyken kendisine dur ihtarında bulunan polisten kaçmaya başladı.

Ö.F.B.’yi kovalayan polis aracı kaldırıma çıkıp kaza yaptı. Araç içinde hafif yaralanan bir polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan motosikletli ise kaza sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Polisin hastanedeki tedavisine devam edilirken motosikletli şahsın neden kaçtığı ise henüz öğrenilemedi.