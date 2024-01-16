Şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı

Büyükçekmece’de ‘dur’ ihtarına uymayan motosikleti kovalayan polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:45
Şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı
Abone Ol google-news
Player Alanı

Pınartepe Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında, 77 AB 157 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.F.B., yolda seyir halindeyken kendisine dur ihtarında bulunan polisten kaçmaya başladı.

Ö.F.B.’yi kovalayan polis aracı kaldırıma çıkıp kaza yaptı. Araç içinde hafif yaralanan bir polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan motosikletli ise kaza sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Polisin hastanedeki tedavisine devam edilirken motosikletli şahsın neden kaçtığı ise henüz öğrenilemedi.


İlgili Haberler

Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, milyonluk vurgun yaptılar!

Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, milyonluk vurgun yaptılar!
Adliyede hareketli dakikalar... Engellenince polisin üzerine araç sürdüler!

Adliyede hareketli dakikalar... Engellenince polisin üzerine araç sürdüler!
Aracıyla çarptığı polisin ölümüne neden olmuştu: Cezası belli oldu!

Aracıyla çarptığı polisin ölümüne neden olmuştu: Cezası belli oldu!

En Çok Okunan Haberler