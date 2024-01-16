Aracıyla çarptığı polisin ölümüne neden olmuştu: Cezası belli oldu!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçarken çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık O.U., hayatını kaybeden polis memuru Hıdır Canoluk'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.
O.U.'nun son sözleri ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Bu arada aynı davada yargılanan 2 sanığın, dosyasının ayrılmasına hükmedildiği belirtildi.
Öte yandan sanık O.U.'nun, yargılandığı başka bir davada, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 416 gün para cezasına mahkum edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, 24 Şubat 2023'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurmak istediği 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.U., kaçarken polis memuru Hıdır Canoluk'a (41) çarpmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru, 3 Mart'ta yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden sürücü O.U. tutuklanmış, saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen 2 zanlıya adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.
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