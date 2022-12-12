Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4. Belediyeler Buluşması düzenlendi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:37

"Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, 4. Belediyeler Buluşması", “İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş” başlığıyla Bodrum’da düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Aras, konuşmasında yaz aylarında Bodrum’da yaşanan orman yangınlarını anımsatarak, “Küçücük bir kıvılcımın tabiatı nasıl ele geçirdiğini ve bizi nasıl çaresiz bıraktığını bizzat deneyimledik. Kulaklarımızda tutuşan ağaçların sesleri vardı ve o ağaçlarla beraber yanan hayvanların çığlıklarını duyduk. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı hepimiz için ve coğrafyamız için ve orada yaşayan canlılar için. Kendi mezarımızı kazmamak için de yapmamız gerekenleri de tekrar tekrar orada düşünmek zorunda kaldık” dedi. Aras, iklim krizine karşı sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı hazırlama süreçlerine girdiklerini belirterek “Küresel Başkanlar Sözleşmesi’ne imza attık ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlama sürecine girdik. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk. İklim değişikliği ile Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında hibe çağrılara başvurduk. Avrupa Birliği’nin 2030 hedefi için belirlediği misyon çağrılarından 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na başvurduk” diye konuştu.

"TÜRKİYE EN KIRILGAN ÜLKE"

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetler Arası Hüküm Değişikliği paneli IPCC tarafından kabul edilen ‘İklim değişikliği 2022, etkiler ve kırılganlık’ başlıklı raporunda aşırı hava olaylarına karşı Avrupa’nın en kırılgan ülkesinin Türkiye olarak belirtildiğini söyleyen Aras, “Bu şekilde devam edersek, topraklarımızın çok önemli bir kısmı yerleşilemez hâle gelecektir. Dolayısıyla bu dramatik değişime karşı bu ülkeyi yönetenlerin bu konuyu ele almaları gerekiyor. Birlikte çalışırsak ancak daha geniş ölçekte çalışırsak başarılı olabileceğimizden şüphemiz yok” dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYET’İ ŞİRKETLERE TESLİM OLMUŞ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise CHP’nin iklim eylem planıyla ilgili bilgiler verdi. Akın, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP'nin enerji politikaları diye bir çalışma yaptık. ‘Bir tercihte bulunmamız lazım’ dedik. 20 yıldır tercihte bulunanların tercihi şirketler olmuş, özel sektör olmuş. Biz dedik ki öyle olmaz. Çünkü enerji bir insan hakkıdır. Temel bir insan hakkı. Onun için ödenebilir, ulaşılabilir, kaliteli olmalı ve vatandaş için olmalı. Onun için biz de tercihimizi vatandaştan yana koyduk. Dedik ki biz kamu politikalarını, kamucu bir anlayışla, kamu-özel sektör birlikte bunu inşa edeceğiz. Nasıl inşa edeceğiz? 20 yıllık olan programda sadece kazanç var şirketler var. Vatandaş, müşteri. 84 milyon nüfuslu koca Türkiye Cumhuriyeti şirketlere teslim olmuş, lobilere teslim olmuş ve dışa bağımlılığa teslim olmuş bir durumda. Onun için öncelikle biz kamunun rolünü artıracağız. Kamunun orada kaybedilen rolünü tekrar inşa edeceğiz” dedi.

"DÜZENİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı programında, “Yöneten hükümetler dışında başka kurgulamalar var ve onlar istedikleri gibi bu dünyayı eviriyor çeviriyor, yakıyor, söndürüyor. Bu düzenin muhakkak surette değişmesi lazım. Önümüzdeki yıllarda iyi ve kötü olarak çok daha büyük değişimlere hepimizin hazır olması lazım. Bu değişimin iyi yönde çok, kötü yönde en az olmasını temenni ediyorum. Umutsuzluğa gerek yok” diye konuştu.