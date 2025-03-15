Sürekli ağlayan bebeğin böbreğinden 15 gram taş çıktı

Erzurum’da sancı nedeniyle sürekli ağlayan 8 aylık bebeğin böbreğinde taş olduğu tespit edildi. 5 mm kesiyle yapılan kapalı ameliyatla 15 gram taş çıkarılan bebek sağlığına kavuştu.

Sürekli ağlayan bebeğin böbreğinden 15 gram taş çıktı
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AA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 17:19

Erzurum'da sancı nedeniyle sürekli ağlayan 8 aylık Oğuz Kağan bebeğin ailesi, şikayetlerin geçmemesi üzerine hastaneye başvurdu. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, bebeğin böbreğinde taş olduğu tespit edildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Fatih Özkaya ve ekibi tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilen bebek, sağlığına kavuştu. 5 milimetrelik kesiyle gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 15 gramlık taş çıkarıldı.

Doç. Dr. Fatih Özkaya, kapalı ameliyatın böbreği koruyan ve enfeksiyon riskini azaltan bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu yöntemi genellikle 10-12 aylık bebeklerde uyguluyorduk. Ancak 8 aylık bir hastada da başarılı sonuç aldık" dedi.

Bebeğin annesi Şeydanur Göktürk, oğlunun doğduğundan beri huzursuz olduğunu ancak ameliyat sonrası rahatladığını söyleyerek doktorlara teşekkür etti.


Etiketler: #Erzurum #bebek

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