2 aylık bebek uçakta fenalaştı: İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak acil iniş yaptı

İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli bebek fenalaşınca Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

2 aylık bebek uçakta fenalaştı: İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak acil iniş yaptı
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:08

İstanbul-Bağdat seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.


Etiketler: #uçak seferi #uçak #bebek #Sefer

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