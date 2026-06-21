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Sürekli kahvehanede vakit geçiren erkeklere Yargıtay’dan kötü haber

Sürekli kahvehanede vakit geçiren erkeklere Yargıtay’dan kötü haber

21.06.2026 09:48:00
Güncellenme:
İHA
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Sürekli kahvehanede vakit geçiren erkeklere Yargıtay’dan kötü haber

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Yüksek mahkeme, ağır kusurlu sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
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Bir süredir geçimsizlik yaşayan bir çift, Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

Elektrik, doğal gaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının ’maaşın olmasa seninle evlenmezdim’ dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için ’kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım gözüm kör mü oldu’ gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi talep edildi.

MAHKEME 'AĞIR KUSUR' DEDİ

Mahkeme, eşi sosyal ortamlarda, özel günlerde yalnız bırakıp sürekli kahvehanede vakit geçirmenin aile birliğinin temelden sarsılmasına yol açtığına vurgu yaparak, "ağır kusurlu" sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

İlgili Konular: #yargıtay #boşanma #Kahvehane

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