20.08.2025 15:11:00
Haber Merkezi
Suriye'ye pasaportla giriş-çıkışlar başladı!

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç diğer Kara Hudut Kapılarından pasaportla Suriye'ye giriş-çıkışların başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye pasaportla geçiş" başlığıyla yeni düzenlemeyi açıkladı. 

Bakanlık paylaşımında, 8 Aralık'tan sonra Suriye’de başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarından pasaportla geçiş işlemlerinin başladığı bildirildi. 

Paylaşımda, "Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş-çıkış yapabilecektir" ifadelerine yer verildi. 

