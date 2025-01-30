Suriye'den gelen yorgun mermi Gaziantep'te araca isabet etti

Suriye'nin Carablus ilçesinden ateşlenen silahlardan çıkan bir yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde park halindeki otomobile isabet etti.

Suriye'den gelen yorgun mermi Gaziantep'te araca isabet etti
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İHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 22:30

Suriye'nin Halep kentine bağlı Carablus ilçesinden ateşlenen silahlardan çıkan bir yorgun mermi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde park halindeki otomobilin arka kapı camına isabet etti.

Merminin isabet ettiği kapı camında delik ve kırıklar oluşurken araçta kimsenin olmaması faciayı önledi.

YURTTAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR

İlçede yıllardır yorgun mermi korkusu yaşadıklarını ve yakın zamanda yorgun mermi isabet etmesi sonucu yeğeninin hayatını kaybettiğini söyleyen Müslüm Bala isimli yurttaş, bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

Bala, ilçeye sürekli isabet eden yorgun mermiler nedeniyle yıllardır huzursuz olduklarını belirtti.


Etiketler: #suriye #gaziantep #yorgun mermi

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