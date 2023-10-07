Suriye'den kaçak geçiş yapan 39 kişi yakalandı
Suriye'nin Resulayn kentinden yasadışı yollarla Ceylanpınar ilçesine geçtiği belirlenen 39 kişi ile 8 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, göçmen kaçakçılarına yönelik Ceylanpınar ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda yasadışı yollarla Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geçiş yapan 5'i Rus uyruklu olmak üzere 39 kişi yakalandı.
Operasyonda ayrıca para karşılığında kaçak geçişleri sağlayan 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 organizatör yakalandı.
Yakalanan kişiler Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken 8 organizatör karakola götürüldü. Olayda kullanılan 2 minibüs ve 1 otomobile el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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