Federasyona Suriyeli başkan

26 Nisan 2022 Salı

1-2 şey yazalım. Top Federasyonunu Külliye kurar, futbolu, Külliye akrabaları, damatlar, kardeşler yönetir. Kimin nerede yazıp konuşacağına nerede hoca, yönetici olacağına, ne zaman kovulacağına Dilmen ve ‘en iyi dostu’ (Dilmen söylüyor) Cumhurbaşkanı’nın kardeşinin ‘dostları’ karar verir. Ülkenin top medyası Milli Takım’da penaltıyı kim atmalı onu tartışır. Sol bek’te kim oynar? Sabaha kadar konuşurlar. Cibuti’de bile TFF’de Nihat, MHK’de Ferhat, arkada Servet, en arkada Rıdvan oynamaz. 1 Allah’ın kulu sormaz. Güntekin Onay “Yayıncı kuruluştayız her şeyi açık konuşamıyoruz” demişti. Ntv’de açık konuşuyor muydu? Bak biz ‘Her şeyi açık yazalım konuşalım’ diye pizza, makarna satıyoruz.

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Normalde gazeteci yazdıkları, söyledikleri için para alır. Bizde yazmadıkları, söylemedikleri için alıyor. Bir daha soralım: Güntekin’in eski ortağı darbe gecesini bile Külliye’deki abilerinle eniştelerinle Huber Köşkü’nde geçiren bunu sürekli anlatan, zırt pırt Cumhurbaşkanı’nı çok sevdiğini söyleyen Saray’ın futbol aklı, futbolun ‘kara kutu’su Dilmen’e Ntv yıllarında 2 milyon Dolar niye veriliyordu? Kara kutu’yu açsın diye mi açmasın diye mi? Girdik bir kere, devam edelim. Başbakan Davutoğlu’na “Yeni Başbakan Binali Bey oldu” dendi. Davutoğlu gitti. Başbakan olan Binali Bey’in Başbakan seçilmesi için genel kurul toplandı, üyeler tek tek oy kullandı. Oylar tek tek sayıldı. Binali Bey 1.400 küsur kişinin oy kullandığı seçimde geçerli ‘1 oy’u aldı, Başbakan seçildi. Başbakan, 1 no’nun gönderdiği Bakanlar Kurulu listesini alıp 1 no’ya gitti. 1 no kendi kurduğu kabineyi inceledi, onayladı. “Binali Bey halktan biri” diyorlar, aynen öyle, kabinesini halkla aynı anda öğrendi. Nihat Özdemir de Binali Bey gibi geldi, Davutoğlu gibi gitti. Futbolu o yönetmiyordu. Suriyeli başkan bulamazlarsa başka bir Nihat Özdemir gelecek. O da yönetmeyecek.

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Şansal Büyüka diyor ki; Özdemir, Cumhurbaşkanı’na ayıp olmasın diye bu kadar işi varken, kendi kurmadığı bir yönetim kuruluyla çalışmayı kabul etmiş. Binali Bey kendi kurduğu Bakanlar Kurulu’yla mı çalıştı? Gemiler memiler onun da işi başından aşkındı ama ezan, bayrak aşkına Başbakanlık yaptı. Bu ülkede en son bir Tarım Bakanı gece bakan olarak yattı, sabah kalktığında gece yarısı ‘affını istediğini’ artık bakan olmadığını öğrendi. Ayıp olmasın diye Özdemir’e istifa ettiğini söylemişler en azından.

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Demirören’e giderayak piyango, iddaa, Özdemir’e Çanakkale Köprüsü bağışlandı. Ödemelerde arıza çıkarsa Londra mahkemeleri yetkili kılındı. E 5 müteahhitin 2. adresi Londra. E zahmet edip taa ordan buraya gelmesinler diye mahkeme bile Londra’ya götürüldü. 2023’e 1 var, ülke kader seçimine gidiyor. Cumhurbaşkanı milleti en çok uyuşturan uyutan futbolu, dini, dizileri, survivor’u filan elaleme bırakmaz. Din Erbaş’ta, diziler Trt yandaş havuz’da, survivor Acun’da. TFF de Saray’da kalır.

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O, 100 yıl önce seni Ortadoğu’dan çıkarsın, yerli milli şehit kanıyla kurulmuş onurlu, şerefli bir ülke bıraksın, 100 yıl sonra sen “Yerliyim milliyim” de ülkeye Ortadoğu’yu sok. Yolda el ele yürüyen dedeye nineye toruna kimlik sorulur. Ortadoğu tayfası biner biner gelir, yüzer yüzer gezer kimse “Kimsin” diye sormaz. Afgan, Suriyeli bro’lar ülkeye kimliksiz kaçak sokulur, federasyon aşı olmayanları paso’suz gelenleri stada sokmaz. Başakcity, Arapcity oldu. Emir para vermese lig yayınlanmayacak belki oynanmayacak. Katar/Arap parası gelmese dükkânı kapatacağız. Kenya’da bile billboard’larda TC vatandaşlığı reklamları var. Kenyalı çaylak. Suriye üstünden kaçak girse bedava vatandaşlık alacak Kenyalı’yı vatandaş olarak alıyoruz.

Üstüne para alıyoruz. Bitmedi. Yerli milli, vatansever müteahhit arkadaşlar Ortadoğu’da, Afrika’da otellerde vatandaşlık dağıtır, TC pasaportlarını yeni sahiplerine kendi elleriyle teslim eder.

“Yerli futbolcuların önünü kesmem” diyen yerli milli Özdemir’in şirketi Limak asırlık yerli milli zeytin ağaçlarını kökünden keser. Sonra Londra’ya dönüp oruçlarını zeytinle açarlar. Sonra ezan susmaz, bayrak inmez. Filan falan.

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Kemikleri sızlıyor Ata’nın. O affetse biz affetsek Allah affetmez!

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Vatandaş da bir tuhaf. Ekmek alamaz, aç yatar. Elektriği kesilir, doğalgazı kapanır ırgalamaz, cebindeki son kuruşu al tınmaz. Kornerini verme 1 hafta uyumaz. Edirne’den Kars’a survivor’da yaşar. Acun’un Adası’ında yaşayanlara kafayı takar. Medarıiftihar Ertuğrul Özkök 83 milyonluk survivor’u değil Ada’dakini yazar. Ülke ekonomisinin nasıl battığını değil Acun ekonomisinin nasıl doğduğunu anlatır.

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Ve ülkenin futbolu, lira’sı gibi olur. Konu top’sa, yerli milli Akp’nin kurduğu Top Federasyonunda kim var kim yok üst üste koyup toplasan topu 1 Cüneyt etmeyecek adamlar toplanıp dünyanın 2 numaralı yerli milli hakemini ülke futbolunun tek dünya markasını futboldan kovarlar. Sonra UEFA posta koyar, raconu keser, Cüneyt geri döner. Özdemir tükenir gider, Nebati’nin gözlerinin ışıltısı biter, giderayak gözlerden kulaklara gelir. Kulaklarınızı iyi açın ‘elektriksiz’ araç yapıyoruz filan der. Bir kulağımız kalmış. Onun peşine düşerler.

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Özeti... Dünya 5’ten büyük, 83 milyon 5 müteahhitten küçük. Biri “Millete koyacağız” dedi. Sözünü tuttu. Diğerini futbolun başına koyduk. O da futbola... Nokta.

