Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Siyasi partilerin yerel seçimlerde ne kadar oy alacağı kulislerde tartışılırken Yeniden Refah Partisi (YRP), Zafer Partisi ve HÜDA PAR’ın “seçimlerin sürpriz partileri” olacağı iddia ediliyor. YRP’nin özellikle doğu illerinde “oyunu artırdığı” ve kimi yerlerde AKP’den sonra ikinci parti, kimi yerlerde ise CHP’den sonra ikinci parti konumuna yükseldiği konuşuluyor.

Bazı illerde ise Cumhur İttifakı partileri AKP ve MHP arasında, bazı illerde ise AKP ile CHP arasında “kıran kırana seçim yarışının yaşanacağı” belirtiliyor. AKP ile MHP arasında başa baş seçim yarışının geçeceği illerin başında Tokat’ın geldiğine dikkat çekilirken; seçimin Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya ve Eskişehir gibi illerde de CHP ile AKP adayları arasında geçeceği, son anda ipi göğüsleyen adayın da başkan seçileceğine dikkat çekiliyor.

Afyonkarahisar’da CHP’nin adayı Burcu Köksal’ın, AKP’nin adayı karşısında önde olduğu ve Afyon’da belediyenin “CHP lehine değişebileceği” de ifade edilirken Şanlıurfa’da ise YRP’nin adayı Kasım Gülpınar ile AKP’nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül arasında ise “yalnızca bindelik fark olduğu” iddia ediliyor.

YRP ÜSTÜNE KOYACAK

Yerel seçimlere dört gün kala siyasette “2024 yılı yerel seçimlerinin siyasi partiler açısından önceki yıllara oranda daha farklı geçeceği” ileri sürülüyor. YRP’nin, kendi adaylarıyla seçime girmesinin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı illerde “AKP’nin elini zorlaştırdığı” kaydediliyor.

Erzurum, Malatya, Konya, Elazığ, Kahramanmaraş, Bitlis, Batman, Gaziantep gibi büyükşehirlerde de “küskün AKP seçmeninin YRP’ye yöneldiği ve YRP’nin bu illerde oyunu yükseltirken “AKP’nin oyunun ise düştüğü” iddia ediliyor. Önceki seçimlerde AKP’nin “yüksek oyla kazandığı” benzer illerde, bu kez “YRP’nin AKP seçmeninin oyunu almasıyla seçimlerin AKP ve CHP ya da AKP ve DEM Parti arasında geçeceği” belirtiliyor.

YRP’nin Bursa, Düzce, Karaman, Karabük, Kocaeli, Adıyaman, Kayseri, Bayburt gibi illerde, 14 Mayıs seçiminde aldığı oyun üzerine çıkacağı kaydediliyor.

FARK NEREDEYSE YOK

AKP ve MHP, 30 büyükşehirde ve 51 ilin dışında kalan 29’unda seçimlere ortak adayla katılacak. Bu illerin dışında kalan ve her iki partinin de ayrı aday çıkardığı bazı illerde seçimlerin AKP ve MHP arasında “kıran kırana geçeceğine” dikkat çekiliyor.

O illerin başında da son dönemde AKP’nin, MHP’nin Tokat Belediye Başkan Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile ilgili “Dilber” şarkısıyla göndermede bulunduğu Tokat geliyor. Tokat’ta AKP ve MHP arasındaki farkın “neredeyse yok denecek kadar az olduğu” ileri sürülürken Karaman, Bayburt, Kütahya, Kastamonu, Gümüşhane gibi illerde de seçimlerin AKP ile MHP arasında başa baş geçeceği kaydediliyor.

ADANA’DA ‘TÜRKEŞ’ OYLARINI ARTIRIYOR

İYİ Parti’nin Ordu ve Nevşehir’de iddialı olduğu ifade ediliyor. İYİ Parti’nin 2019 seçimlerinde AKP’den Nevşehir Belediye başkanı seçilen ancak 2022 yılında partisinden istifa eden Rasim Arı’yı aday gösterdiği Nevşehir’de “seçimleri kazanabileceği” değerlendiriliyor.

İYİ Parti, Ordu’da da AKP’nin Büyükşehir belediye başkanıyken görevinden 2018 yılında istifa eden, AKP, 22, 23 ve 24. dönem milletvekili Enver Yılmaz’ı aday göstermişti. İYİ Parti’nin, “bu iki ilde oyunu koruduğu ve yükselttiği” iddia ediliyor. Kulislerde İYİ Parti’nin, MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in adaylığı ile“Adana’da da oyunu koruyup, yükselttiği” öne sürülüyor.

AKP ve MHP, ittifak kapsamında Adana’da seçimlere ortak aday ile katılıyor. Adana’da, “MHP’li seçmenin oyunun çoğunun Türkeş’e kaydığı” iddia ediliyor. Bitlis, Bingöl, Gaziantep, Batman, Van gibi illerde de HÜDA PAR’ın yerel seçimlerde oyunu artıracağı konuşuluyor.