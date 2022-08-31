Sürücüler dikkat! Yozgat-Sivas karayolunda uygulanmaya başladı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:19

Aşırı hızdan dolayı yaşanan trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” kurma çalışmaları, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda birçok bölgede tamamlandı.

Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında ise Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illeri olmak üzere toplam 12 ilde, 2 bin 778 kilometre uzunluğundaki karayolu ağında ortalama hız ihlal tespit sistemleri kuruldu. Belirli bölgelere trafik işareti ile uyarı levhaları yerleştirildi ve hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimleri de uygulanmaya başlandı.

Bu çerçevede Yozgat- Sivas, Yozgat- Kayseri karayollarında gidiş geliş güzergahında hız ihlal tespit sistemleri devreye girdi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücüleri durdurarak hem sistem hakkında bilgilendirmelerde bulundu hem de trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüleri uyardı.