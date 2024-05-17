Sürücüsü direksiyon başında uyuklayan TIR, ağaca çarparak durabildi

Kütahya’da sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı TIR, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada aracın dışına fırlayan sürücü Muammer A. (61) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:55
Sürücüsü direksiyon başında uyuklayan TIR, ağaca çarparak durabildi
Abone Ol google-news

Feci kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 2’nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya’ya seyir halinde olan Muammer A. yönetimindeki 07 UJ 420 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu kontrolden çıktı.

Yolun solundaki orta refüje çıkan TIR, ağaca çarparak durdu. Kazada çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü Muammer A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

 

 


Kütahya haberleri

İlgili Haberler

Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı kazanın olduğu yerde keşif yapıldı

Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı kazanın olduğu yerde keşif yapıldı
Adana'da feci kaza...: 2'si çocuk 5 yaralı

Adana'da feci kaza...: 2'si çocuk 5 yaralı
Aydın'da feci kaza: Sürücünün cesedi süs havuzunda bulundu!

Aydın'da feci kaza: Sürücünün cesedi süs havuzunda bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis: Türkiye laiktir laik kalacak

Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis: Türkiye laiktir laik kalacak
Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…

Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…
Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir
Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor

Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor
'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de

'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de
Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser

Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser
Onay Bakanlıktan: Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’

Onay Bakanlıktan: Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı