Sürücüsü direksiyon başında uyuklayan TIR, ağaca çarparak durabildi
Kütahya’da sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı TIR, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada aracın dışına fırlayan sürücü Muammer A. (61) yaralandı.
Feci kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 2’nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya’ya seyir halinde olan Muammer A. yönetimindeki 07 UJ 420 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu kontrolden çıktı.
Yolun solundaki orta refüje çıkan TIR, ağaca çarparak durdu. Kazada çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü Muammer A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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