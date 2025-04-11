Sürücüye 'kafana sıkarım' demişti: O polis görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Esenyurt'ta bir sürücüyle tartıştıkları anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada gündem olan iki polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir sürücüyle tartıştıkları anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada gündem olan iki polis memuru hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, olayın 9 Nisan 2025 tarihinde görüntülerde yer alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö.’nün davranışlarının polislik mesleğine yakışmayacak davranışlarda bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, iki polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı, M.C.Y. isimli polis memurunun ise görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Söz konusu anlarda sürücüyü sağa yanaştıran iki polisin sürücüye yanaşıp, "Ne el kol yapıyorsun, niye küfür ediyorsun arabadan. Akşam akşam zaten sinirliyim, kafam bozuk senin kafana sıkarım" dediği duyuldu.
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