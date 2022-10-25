Sürüden kaçan kuzu ile koyun şehri birbirine kattı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürüden kaçan kuzu ile koyun, caddelerde dolaştı. Kuzu ile koyun sürücülere de zor anlar yaşattı.
Komedi filmlerini aratmayan olay, Kocaeli'de meydana geldi. Sürüden kaçan bir kuzu ile koyun, İzmit caddelerinde gezintiye çıktı. Her gördükleri yurttaşın peşine takılan iki küçükbaş hayvan, buldukları yeşil alanlarda otlamayı da ihmal etmedi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPIYORDU
Caddede ilerleyen kuzu ile koyuna, sokakta gezen köpekler saldırdı. İki küçükbaş ürkünce kaçmaya başladı. Bu sırada bir motosiklet sürücüsü, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken motosiklet sürücüsü, "Az daha çarpıyordum, son anda kurtuldum" dedi.
Merdivenleri tırmanan kuzu ile koyun, Topçular Camisi'ne girmek istedi. Namaz kılan cemaat koyun ile kuzunun içeriye girmesine engel oldu.
Sevimli kuzu ile koyun gördükleri herkesin peşine takılırken, kendilerini sevdirmek istedi. Olayı yanlış anlayan yurttaşlar ise çareyi kaçmakta buldu. Olayı görüntüleyen muhabirde, koyunun peşine takılması ile caddede köşe kapmaca oynadı.
Yaklaşık 2 saat boyunca özgürlüklerinin tadını çıkartan kuzu ile koyuna, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri müdahale etti.
Ekipler kuzu ile koyunu alarak, sahibini bulmak üzere müdürlüğe götürdü.
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