Sürüklenen bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı!

Bodrum'da, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:24
Sürüklenen bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı!
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Aralık saat 03.22’de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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