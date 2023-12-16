Sürüklenen bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı!
Bodrum'da, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Aralık saat 03.22’de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Besinlerin kraliçesi: Kaşık kaşık tüketin...
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Çalan her telefona inanmayın
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- Hollanda mahkemesinden İsrail kararı: Talep reddedildi
- Yaşar Okuyan entübe edildi