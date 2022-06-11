Survivor'da eleme adayı kim oldu? 10 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 10 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:58
Survivor'da eleme adayı kim oldu? 10 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Evrim'in yarışmaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.  İlk turu 8-5'lik skorla Kırmızı Takım, İkinci turu 8-4'lük skor ile Mavi Takım kazandı. En iyilerde ise 3-1'lik skorla Kırmızı Takım galip geldi.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımı konseyde bir eleme adayı yazdı. Haftanın üçüncü eleme adayı Hikmet oldu. Performans birincisi Nagihan dördüncü eleme adayı olarak Anıl'ın ismini söyledi.

Haftanın ilk eleme adayı Ayşe, ikinci eleme adayı Batuhan  olmuştu.

Böylelikle eleme adayları, Ayşe, Batuhan, Hikmet, Anıl oldu.

Adaya kimin veda edeceği bu akşam yapılacak olan konseyde belli olacak.

 


Survivor 2022 All Star acun ılıcalı TV8
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