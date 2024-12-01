Süs havuzları bile dondu! Sivas'ı kış vurdu, her yer buz kesti

Sivas kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşünce süs havuzları dondu, ağaçlar buzla kapandı.

Süs havuzları bile dondu! Sivas'ı kış vurdu, her yer buz kesti
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:59

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte Sivas'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle süs havuzları dondu, ağaçlar buzla kaplandı.

Çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Sürücüler, park halindeki araçlarını soğuktan korumak için üzerlerini kartonla örttü.

Sivas genelinde en düşük sıcaklık Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 21,1 dereceye düştü.

İmranlı ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 19,2 oldu. 


Etiketler: #sivas

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