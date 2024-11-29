'Sivaslı Cindy' Tülin Şahin Avrupa Parlamentosunda 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' hakkında konuşacak

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:45

UN Women ile yaptığı projeler ve UNICEF Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi olarak tanınan ünlü model Tülin Şahin, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor. Kıyafetlerini bağışlayarak elde edilen gelirleri çocuklar için eğitim burslarına aktaran Şahin, bu kez Avrupa Parlamentosu’nda sağlıklı yaşam farkındalığı için bir konuşma yapmaya hazırlanıyor.

"SAĞLIKLI YAŞAM FARKINDALIĞI" ANLATILACAK

NTV’nin haberine göre Tülin Şahin, Avrupa Birliği’nin doğrudan halk tarafından seçilen tek organı olan Avrupa Parlamentosu’nun davetlisi olarak Aralık ayında düzenlenecek etkinlikte İngilizce bir konuşma gerçekleştirecek. “Sağlıklı Yaşam Farkındalığı” başlığı altında yapılacak sunumda Şahin, sağlıklı bir bedene ve ruha sahip olmanın önemini, kendi yaşam tarzından yola çıkarak paylaşacak. Etkinlik, iki ayrı tarihte toplam üç gün sürecek.

"ONUR DUYDUM"

Tülin Şahin, davetle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Modellerin ideal ölçülerini korumak için genelde sağlıksız beslenme yöntemlerine başvurduklarına dair yaygın bir algı var. Ancak ben, sağlıklı beslenerek ve spor yaparak yıllardır formumu koruyorum. Bu yaşam tarzımın iyi bir örnek olarak görülmesi beni mutlu etti. Davetten onur duydum ve teklifi kabul ettim."