Süs havuzuna düşen 4 yaşındaki Ömer Asaf boğuldu

Siirt'te evlerinin bahçesindeki süs havuzuna düşen Ömer Asaf Pekedis (4), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:46
Süs havuzuna düşen 4 yaşındaki Ömer Asaf boğuldu
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Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Oynamak için evlerinin bahçesine çıkan Ömer Asaf Pekedis, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.

Ailesinin durumu fark ederek sudan çıkardığı Ömer Asaf, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan küçük çocuk kurtarılamadı. Ömer Asaf'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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