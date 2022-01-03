Susam sokağı ile tanınıyordu: Ünlü isim hayatını kaybetti
Çocukların çok sevdiği Susam Sokağı'nın müziklerini yapan isim olarak dikkat çeken ünlü müzisyen Stephen J. Lawrence 82 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de çok sevilen Susam Sokağı'nda 300'den fazla şarkıya imza atan ünlü müzisyen Stephen J. Lawrence tedavi altında olduğu New jersey'deki Clara Maas Medical Center'da hayatını kaybetti.
82 yaşında hayata gözlerini yuman Lawrence'ın ölüm haberini eşi Cantor Cathy Lawrence doğruladı.
BAŞARILI İŞLERE İMZA ATMIŞTI
5 Eylül 1939'da doğan Stephen Z. Lawrence, 50 yıllık müzik kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza attı.
Bruce Hart'la birlikte "Free to Be... You and Me"ye imza atan isimler arasındaydı.
30 yılı aşkın Susam Sokağı'nda besteci, müzik yönetmeni, aranjör ve şef olarak görev yaparken 300'den fazla şarkı besteledi.
Bruce Hart'ın sözlerini yazdığı "You Take My Breath Away" şarkısına yaptığı beste de büyük başarı sağladı. Bu tekli 1 milyon sattı. Şarkı bir TV filmi olan Sooner or Later için bestelenmişti.
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